В Сиднее решили не отменять новогодний салют из-за лесных пожаров

В австралийском Сиднее проведут известный своим масштабом новогодний салют, несмотря на лесные пожары. Десятки тысяч человек потребовали направить средства, которые ежегодно тратят на фейрверки, на борьбу с огнем.

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Власти Сиднея потратят 6,5 миллионов австралийских долларов (более 4 миллионов евро) на новогодний салют. Но многие считают более правильным направить эти средства на борьбу с масштабными лесными пожарами. «Все штаты должны сказать „нет“ фейерверкам. Это может навредить людям, ведь в воздухе достаточно дыма», — говорится в петиции, которую подписали почти 280 тысяч человек.

Власти Сиднея заявили, что ценят мнение людей, протестующих против фейрверков в таких обстоятельствах, но отмена новогоднего спектакля имеет «мало практического интереса». Местные власти отмечают, что почти все средства на фейерверк уже были потрачены: его подготовка началась 15 месяцев назад. «Отмена фейрверка нанесет серьезный урон экономике Сиднея», — говорится в коммюнике.

Как минимум три миллиона гектаров леса было уничтожено огнем в Австралии с сентября. Это равняется площади Бельгии. Восемь человек погибли из-за пожаров. 5-миллионный Сидней вот уже несколько недель фактически окружен огнем. Некоторые лесные пожары — всего в 130 километрах от города. Местные жители задыхаются от дыма. Ситуация усугубляется из-за рекордной жары и сильного ветра. Огонь подбирается ко второму по величине городу на континенте Мельбурну.