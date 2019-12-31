Протестующие попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Протестные акции в Багдаде в ноябре 2019 года (фото для иллюстрации)

Тысячи демонстрантов собрались во вторник, 31 декабря, возле американского посольства в Багдаде, чтобы выразить свое недовольство ударами американской авиации по шиитскому ополчению. Несколько человек попытались прорваться внутрь. Президент США Дональд Трамп заявил, что демонстрантами «дирижирует» соседний Иран.

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Как сообщает Reuters, протестующие выкрикивали «Нет Америке!», «Нет Трампу!», сжигали американские флаги и бросали камни в сторону дипмиссии. Иракский спецназ взял в оцепление комплекс посольства, несмотря на это демонстрантам удалось сломать ворота и несколько человек прорвались внутрь. Часть дипмиссии была заранее эвакуирована.

В минувшее воскресенье американские ВВС нанесли удары по позициям шиитской группировки «Катаиб Хезболла». США считают, что группировка тесно связана с иранским Корпусом стражей исламской революции и причастна к нападениям на коалиционные силы. В результате авианалета погибли не менее 25 человек, еще более 50 получили ранения.

Власти США назвали авиаудары ответной мерой на ракетную атаку вблизи Киркука, во время которой погиб один американский солдат и еще четверо получили ранения. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что авиаудары США нарушили суверенитет страны и могут привести к пересмотру отношений с Вашингтоном.