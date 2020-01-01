В Гонконге на первой в 2020 году протестной демонстрации задержали около 400 активистов

На первой в 2020 году антиправительственной демонстрации в Гонконге организаторы насчитали более миллиона участников

Около 400 активистов задержаны в Гонконге на новогоднем антиправительственном марше солидарности, который вылился в столкновения с полицией и завершился досрочно. Об этом 1 января сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник в полиции.

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По данным организаторов, более миллиона человек приняли участие в первой в 2020 году продемократической демонстрации в Гонконге. По их оценке, на улицы Гонконга 1 января вышло больше людей, чем на первую крупную акцию против законопроекта об экстрадиции 9 июня, на которой они насчитали 1,03 млн участников. Точного числа участников акции 1 января организаторы назвать не смогли: она была свернута досрочно.

Полиция оценила число участников демонстрации в 47 тысяч человек к 17:15 по местному времени, еще 13 тысяч человек тогда еще оставались в точке сбора.

Полиция потребовала прекратить марш из-за беспорядков и погромов. Активисты разгромили несколько магазинов и окна в отделениях банка HSBC, а также бросали бутылки с зажигательной смесью в сторону полицейских. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Протестующие требуют всеобщего избирательного права, расследования применения силы со стороны полиции в последние месяцы и освобождения всех арестованных с июня активистов. Их около шести с половиной тысяч.