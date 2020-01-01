Ким Чен Ын объявил о конце моратория на ядерные испытания

В 2018 году Ким Чен Ын объявил, что его стране больше не нужно проводить испытания ядерного оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что его страна больше не будет соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также пообещал в скором будущем представить новое стратегическое оружие. Его слова 1 января передает северокорейское государственное агентство ЦТАК.

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«Для нас нет смысла и дальше в одностороннем порядке выполнять это обязательство […] в скором будущем мир увидит новое стратегическое оружие, которым обладает Северная Корея», — цитирует ЦТАК Ким Чен Ына.

В 2018 году Ким Чен Ын объявил, что его стране больше не нужно проводить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Президент США Дональд Трамп объявил это достижением американской дипломатии результатом своих успешных переговоров с лидером КНДР.

Последняя встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в июне 2019 года на демаркационной линии в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей. Тогда Дональд Трамп сообщил журналистам, что КНДР согласилась возобновить переговоры о ядерном разоружении Корейского полуострова.