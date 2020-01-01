Ким Чен Ын объявил о конце моратория на ядерные испытания
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что его страна больше не будет соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также пообещал в скором будущем представить новое стратегическое оружие. Его слова 1 января передает северокорейское государственное агентство ЦТАК.
«Для нас нет смысла и дальше в одностороннем порядке выполнять это обязательство […] в скором будущем мир увидит новое стратегическое оружие, которым обладает Северная Корея», — цитирует ЦТАК Ким Чен Ына.
В 2018 году Ким Чен Ын объявил, что его стране больше не нужно проводить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Президент США Дональд Трамп объявил это достижением американской дипломатии результатом своих успешных переговоров с лидером КНДР.
Последняя встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в июне 2019 года на демаркационной линии в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей. Тогда Дональд Трамп сообщил журналистам, что КНДР согласилась возобновить переговоры о ядерном разоружении Корейского полуострова.
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