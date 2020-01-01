Число погибших от лесных пожаров в Австралии достигло 17 человек

Синоптики обещают новое усиление жары, которая продлится еще три недели

В Австралии продолжают бороться с сильными лесными пожарами. Жертвами стихии стали уже 17 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести. Об этом 1 января сообщает AFP. Тысячи человек вынуждены спасаться от огня на морском побережье.

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Из-за пожаров некоторые регионы страны остались без электричества, телефонной связи и интернете. Огнем уничтожены целые деревни, власти сообщают, что сгорели более 200 домов. Для спасения людей и доставки гуманитарной помощи используются военные корабли и авиация.

Жители городка Маллакоота с населением четыре тысячи человек были вынуждены перебраться на побережье из-за подступающих пожаров. В городе сгорело несколько десятков домов. Власти предупреждают, что Маллакоота может остаться отрезанной пожарами от остальной территории Австралии в течение ближайших двух недель.

Из-за задымления содержание опасных для здоровья веществ в столице страны, Канберре, превысило предельно допустимую концентрацию более чем в 21 раз. Синоптики обещают новое усиление жары, которая продлится еще три недели.