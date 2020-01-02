Карлос Гон рассказал, что самостоятельно организовал побег из Японии

Бывший глава автомобильного концерна Renault-Nissan Карлос Гон опроверг информацию СМИ, что организовать побег из Японии, где он находился под подпиской о невыезде, ему помогла жена и ее сводные братья. Об этом он заявил в коммюнике, опубликованном в четверг, 2 января.

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«Утверждения СМИ, согласно которым моя жена Кароль и другие члены моей семьи якобы сыграли роль в моем отъезде из Японии, лживы и не соответствуют действительности. Я сам организовал мой отъезд. Моя семья не имеет к этому никакого отношения», — говорится в тексте коммюнике.

Ранее, во вторник, издание Le Monde со ссылкой на свои источники сообщило, что операция якобы была спланирована женой Карлоса Гона Кароль. По информации издания, Кароль Гон вместе с мужем была в самолете, прилетевшем в Бейрут из Стамбула. Как писало издание, побег, вероятно, готовился долгое время, а в его подготовке участвовали ее сводные братья, «у которых есть прекрасные контакты в Турции».

Ранее, в четверг, стало известно, что полиция Турции задержала семь человек по подозрению в причастности к организации побега Карлоса Гона. Кроме того, власти Ливана получили от Интерпола так называемое «красное уведомление» о международном ордере на арест бывшего главы Renault-Nissan.

В ближайшие дни, предположительно 8 января, Гон должен дать первую после побега пресс-конференцию. Как сообщают французские СМИ, бизнесмен лично выберет журналистов, которых допустят на эту встречу.

Карлос Гон бежал из Японии 31 декабря. Каким образом ему удалось покинуть страну, пока неизвестно.

Бизнесмен был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению сразу по нескольким уголовным статьям. В марте 2019 его отпустили под залог, а паспорта по решению суда передали адвокатам. Суд над бывшим топ-менеджером должен был начаться в апреле 2020 года.