Парламент Турции одобрил введение войск в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен решить, будет ли он действительно отправлять войска в Ливию

Депутаты турецкого парламента проголосовали в четверг, 2 января, за законопроект, разрешающий отправку военных в Ливию. Как отмечает AFP, эта мера может только ухудшить ситуацию в стране, где продолжается гражданская война.

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В ходе внеочередной парламентской сессии 325 турецких депутатов проголосовали за оказание военной помощи правительству национального согласия (ПНС) Ливии. 184 выступили против текста законопроекта. Мандат действителен в течение года, сообщил председатель парламента Турции Мустафа Шентоп.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет оказывать всю необходимую поддержку признанному международным сообществом правительству национального согласия Файеза Сарраджа.

Как отмечает AFP, теперь Эрдоган должен решить, будет ли он действительно отправлять войска в Ливию или же военная поддержка примет форму отправки «консультантов».

Ранее, 26 декабря, правительство национального согласия Файеза Сарраджа обратилось к Анкаре с просьбой о помощи «на земле, на воде и в воздухе». В конце ноября Турция и ПНС подписали договор о военном сотрудничестве.

Отправка военных в Ливию грозит Турции возможным инцидентом с Россией, подчеркивает AFP.

Ранее Эрдоган заявлял, что в Ливии находятся 2000 российских наемников из ЧВК Вагнера. Официально Москва отрицает, что поддерживает силы маршала Хафтара, ведущие осаду Триполи с апреля 2019 года.

В среду, 8 января, президент России Владимир Путин должен приехать в Турцию для участия в церемонии открытия газопровода «Турецкий поток». В рамках поездки он проведет переговоры с турецким коллегой, в ходе которых, в частности должна обсуждаться проблема Ливии.