Турция задержала семь человек в рамках расследования побега Карлоса Гона

Власти Турции задержали семь человек в рамках расследования побега бывшего главы Renault-Nissan Карлоса Гона из Японии, где он находился под подпиской о невыезде. Среди задержанных — четыре пилота бизнес-джетов. Их подозревают в соучастии в организации побега. Кроме того, как сообщает AFP, власти Японии провели обыск в доме, где жил Гон.

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Согласно турецкому информагентству DHA, полиция Турции задержала и поместила под стражу четырех пилотов, двух сотрудников аэропорта, а также менеджера частной грузовой авиакомпании. Их подозревают в том, что они помогли Карлосу Гону бежать в Ливан из аэропорта Стамбула.

МВД Турции начало расследование, чтобы установить обстоятельства случившегося. По информации DHA, подозрение властей Турции пало на два рейса — это частный бизнес-джет с регистрационным номером TC-TSR из Осаки, приземлившийся в понедельник, 31 декабря, в 5.15 утра в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, а также другой частный самолет с регистрационным номером TC-RZA, вылетевший из этого же аэропорта в Бейрут.

Одновременно 2 января стало известно, что Ливан получил от Интерпола так называемое «красное уведомление» о международном ордере на арест бывшего главы Renault-Nissan. Об этом со ссылкой на министра юстиции Ливана сообщает AFP.

У Карлоса Гона три гражданства — французское, бразильское и ливанское. Согласно решению суда, все три паспорта хранились в сейфе у адвокатов бизнесмена. Однако у Гона был еще один французский паспорт, который позволял ему передвигаться по Японии. Как сообщил неназванный источник AFP в Японии, Карлос Гон не мог ездить за границу, однако условия домашнего ареста позволяли ему относительно свободно перемещаться внутри страны.

Как отмечает AFP, скорее всего, Гон покинул Японию, сумев обойти паспортный контроль, либо выехал по поддельным документам. Ливанские СМИ писали, что Гон устроил у себя дома вечеринку, пригласив на нее музыкантов, и бежал из Японии в футляре из-под музыкального инструмента. Однако источник в окружении бизнесмена опроверг эту версию.

Власти Ливана ранее заявили, что Карлос Гон легально прибыл на территорию страны — с французским паспортом и ливанской ID-картой. В МИД страны напомнили, что у Ливана и Японии нет соглашения об экстрадиции.

Французские власти также заявили в четверг, 2 января, что Карлос Гон не будет экстрадирован в Японию, если вернется во Францию.

Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года по обвинению сразу по нескольким уголовным статьям. В частности, бизнесмена обвинили в том, что он не задекларировал 82 миллиона долларов дохода, полученного в период 2010–2018 годов, а также в «злоупотреблении доверием» за финансовые махинации, которые якобы позволили ему временно покрыть за счет Nissan собственные инвестиционные потери.

Сам Карлос Гон свою вину не признает и считает, что японское правосудие имеет обвинительный уклон и относится к нему предвзято. Обвинения в свой адрес он называет результатом «заговора» со стороны топ-менеджмента Nissan, который хотел избежать дальнейшей более глубокой интеграции с Renault. Суд над бывшим топ-менеджером должен был начаться в апреле 2020 года.