Вашингтон отправит на Ближний Восток дополнительные войска

Влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате авиаудара, нанесенного ВВС США.

США отправят на Ближний Восток от трех до трех с половиной тысяч солдат для усиления безопасности американских позиций в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне сообщает в пятницу, 3 января, AFP.

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По словам собеседника агентства, речь идет о войсках быстрого реагирования из 82-й воздушно-десантной дивизии. Как сообщает СNBC, войска разместятся в Ираке, Кувейте и других частях региона.

Ранее Госдепартамент США призвал американских граждан немеденно покинуть Ирак «из-за напряженной ситуации в регионе». Соответствующая рекомендация была опубликована через несколько часов после убийства в Багдаде командующего элитным спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) иранского генерала Касема Сулеймани.

Власти Франции призвали своих граждан к «осторожности» в странах Ближнего Востока и в частности в Ираке.

Сулеймани был убит в результате авиаудара, нанесенного ВВС США. Приказ об операции отдал лично Дональд Трапм. Власти Ирана пообещали отомстить за случившееся.