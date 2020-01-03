Макрон и Путин провели телефонные переговоры после убийства иранского генерала

Командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января 2020 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств выразили озабоченность в связи с убийством в результате удара американской авиации иранского генерала Касема Сулеймани. Президенты условились оставаться на связи, говорится в сообщении Елисейского дворца.

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В ходе переговоров с Владимиром Путиным Эмманюэль Макрон напомнил о «приверженности Франции суверенитету и безопасности в Ираке и стабильности в регионе», отмечается в коммюнике Елисейского дворца.

Французский лидер также призвал Иран «вернуться к полному соблюдению обязательств по ядерной сделке и избегать любых провокаций».

На сайте Кремля в свою очередь указывается, что в ходе переговоров оба лидера «констатировали», что убийство генерала Сулеймани «может серьезно обострить ситуацию в регионе».

Ранее, в пятницу, МИД Франции призвал сограждан к «осторожности» в странах Ближнего Востока и в частности в Ираке в связи «с последними событиями» и «ростом напряженности в регионе». Соответствующие рекомендации были опубликованы на сайте французского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан со своей стороны провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. «Для Франции и всех ее международных партнеров речь идет о консолидации усилий для того, чтобы избежать дополнительной напряженности и способствовать деэскалации ради сохранения стабильности в Ираке и во всем регионе», — подчеркнули в МИД.

В ночь на 3 января американская авиация нанесла ракетный удар в районе аэропорта Багдада. В ходе операции был убит иранский генерал, командующий элитным спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В Пентагоне подтвердили, что генерал был убит по указу Дональда Трампа.