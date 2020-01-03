По указу Трампа в Багдаде убит влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани

Иранский генерал, командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), был убит в результате удара американской авиации в районе аэропорта Багдада в ночь на пятницу, 3 января. В Пентагоне подтвердили, что Сулеймани был убит по указанию президента США Дональда Трампа. В Иране пообещали отомстить за убийство влиятельного генерала.

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Касем Сулеймани с конца 1990-х возглавлял элитное подразделение «Кудс» в составе КСИР. Оно специализируется на операциях за пределами Ирана. Сулеймани был одной из ключевых фигур иранских сил на Ближнем Востоке, особенно в Ираке и Сирии.

Вместе с иранским генералом при авиаударе погиб Абу Мехди аль-Мухандис – заместитель главы местных шиитских «Сил народной мобилизации». Иракские «Силы народной мобилизации» сообщили, что удар был нанесен по автоколонне около аэропорта Багдада. По данным иракских служб безопасности, погибших минимум восемь.

В Пентагоне не сообщили деталей операции. По данным американских СМИ, удары были нанесены с беспилотника.

Cулеймани убили через несколько дней после попытки взять штурмом посольство США в Багдаде. В Пентагоне заявили, что удар носил оборонительный характер, и его целью было предотвратить дальнейшие нападения со стороны Ирана на американских граждан.

Американское оборонное ведомство заявляет, что Касем Сулеймани «активно планировал нападения на американских дипломатов и военных в Ираке и во всем регионе». Вашингтон обвиняет его в убийстве сотен американских военных и военных международной коалиции.

Президент США вскоре после появления информации об убийстве Сулеймани разместил у себя в твиттере изображение американского флага, не сопроводив его комментариями.

Иран грозит местью, Госдепартамент просит всех американцев покинуть Ирак

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменени пригрозил «жестоким возмездием» за убийство Сулеймани. В Иране в связи с гибелью генерала объявили трехдневный траур. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что Иран и «другие свободные страны региона» отомстят США за этой убийство. В иранском МИД называли действия США «опасной эскалацией». Тегеран вызвал представителя швейцарского посольства, представляющего интересы США в Исламской республике.

В ливанском шиитском движении «Хезболла» заявили, что месть за убийство Сулеймани будет ответственностью всех бойцов «сопротивления» в мире. К «быстрому и прямому» возмездию призвали и йеменские повстанцы-хуситы, которых поддерживает Тегеран.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Ирак расценивает действия США как «агрессию» и нарушение суверенитета страны. Этот удар является «опасной эскалацией, которая разожжет разрушительную войну в Ираке, в регионе и в мире». Адиль Абдул-Махди подчеркнул, что авиаудар в аэропорту Багдада — это нарушение правил пребывания американских сил в Ираке в рамках международной коалиции.

Президент Ирака Бархам Салех призвал все стороны проявить сдержанность, осудив «агрессию» со стороны США.

Госдепартамент США в пятницу призвал всех американцев «немедленно» покинуть Ирак. Французское посольство в Иране призвало французов держаться в стороне от любых скоплений людей и к «осторожности».

В Париже призвали сделать все ради стабильности на Ближнем Востоке, чтобы избежать военной эскалации. Деэскалации потребовали также в Лондоне.

В российском МИД назвали убийство Касема Сулеймани «авантюрным шагом», который приведет к росту напряженности во всем регионе. В Москве заявили также, что Сулеймани верно служил на страже национальных интересов Ирана, выразив соболезнования иранскому народу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Грецию. Вооруженные силы Израиля повысили боеготовность, сообщает Reuters со ссылкой на армейское радио.

Убийство влиятельного иранского генерала восприняли по-разному в Вашингтоне. Республиканцы приветствовали авиаудары, демократы указывают, что это решение было принято без разрешения Конгресса и может привести к военной эскалации на Ближнем Востоке. «Президент Трамп бросил шашку динамита в пороховую бочку и должен дать объяснения американскому народу», — заявил бывший вице-президент и участник праймериз демократов Джо Байден.