Эксперт о приказе Трампа «ликвидировать» иранского генерала: будет обострение

Операция американских войск в Ираке, которая привела к гибели высокопоставленных иранских военных, включая командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции, вызовет ответ со стороны Ирана, полагает политолог, эксперт по международным отношениям Михаил Троицкий.В то же время, в интервью русской службе RFI эксперт заявил, что иранские угрозы «отомстить» американцам вряд ли приведут к полномасштабному конфликту. Любой «серьезный ответ» со стороны Тегерана вызовет такую реакцию Вашингтона, которая может обернуться крахом иранского режима, полагает эксперт.

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Михаил Троицкий: Американская операция — это, конечно, крупное событие и серьезный шаг к эскалации конфликта. Впрочем, конфликт существует давно, а «на войне как на войне»: если есть возможность ликвидировать крупного руководителя со стороны «врага», вы, как минимум, ее рассмотрите…

RFI: То есть, вы полагаете, что американцы просто «воспользовались возможностью», и произошедшее не связано с «изменениями правил игры» в этом многолетнем конфликте, как заявил глава Пентагона Марк Эспер?

Здесь совпало несколько обстоятельств. Возможность ликвидировать руководителя иранского спецназа могла быть и раньше, только вот сейчас это совпало с эскалацией обстановки, когда на военных и на посольство США (в Ираке) были совершены нападения. Ну, и Соединенные Штаты давно обеспокоены ростом влияния Ирана в Ираке. В этом контексте, американцы, — как нам говорят, по прямому приказу Дональда Трампа, — решили «не проходить мимо» возможности ликвидировать крупного руководителя страны, которую считают своим противником и на которую оказывают жесточайшее давление.

До чего может дойти обострение ситуации? Потому что иранский аятолла Хаменеи пообещал «жестокое возмездие», а глава Пентагона заявил о готовности «сделать все необходимое» для защиты интересов США, американских граждан, а также интересов американских «партнеров в регионе»…

Очевидно, Иран постарается нанести удары по каким-то американским объектам — в первую очередь, на Ближнем Востоке, возможно, именно в Ираке, возможно, по союзникам США.

Вопрос в том, способен ли Иран сделать что-то «большое», или это будут (локальные) нападения проиранских группировок на американские военные базы, попытки каких-то действий в отношении представителей американских властей, американских граждан…

У Соединенных Штатов огромные военные, разведывательные и политические возможности на Ближнем Востоке, так что они смогут на это отреагировать. И, конечно, иранское руководство будет это принимать во внимание. Поэтому, я думаю, что на какой-то прямой акт «настоящей войны» — например, на попытку потопить ракетным ударом американский корабль — Иран, конечно, не пойдет.

Иначе последует массированный ответ со стороны США — и не факт, что в этом случае иранский режим будет уверен в своей возможности устоять...

Полное интервью — в аудиоверсии.