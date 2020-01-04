Австралия призвала три тысячи резервистов для борьбы с лесными пожарами

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о беспрецедентной мобилизации резервистов. До трех тысяч военнослужащих будут отправлены на тушение лесных пожаров, которые охватили юго-восток страны. Об этом в субботу, 4 января, сообщает AFP.

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Кроме того, власти пообещали выделить 20 миллионов австралийских долларов (около 12,5 миллионов евро) на аренду пожарных самолетов. «Это решение позволит иметь больше людей на месте, больше самолетов в небе и больше кораблей в море», — заявил Моррисон, которого критикуют за недостаточные меры по борьбе с пожарами.

Армия Австралии уже на протяжении многих месяцев помогает в борьбе с пожарами, об этом заявили в министерстве обороны страны. Помимо трех тысяч резервистов, о которых заявил премьер-министр, в тушении пожаров и спасательных операциях уже участвует две тысячи военных. Армия отправила на борьбу с пожарами ракетоносец, проводит авиасъемку и картографию распространения огня.

Пожары в Австралии продолжаются с сентября, прежде всего от стихии пострадало юго-восточное побережье. Распространению огня способствует рекордная жара и сильный ветер. В эти выходные температура воздуха превысила 40 °C. Жертвами пожаров стали уже как минимум 22 человека, еще десятки числятся пропавшими без вести. Огонь уничтожил более четырех миллионов гектаров леса.