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В Ираке произошло два нападения одновременно

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Похороны Сулеймани в Багдаде. 4 января 2020 г.
Похороны Сулеймани в Багдаде. 4 января 2020 г. REUTERS/Thaier al-Sudani
RFI

Вечером в субботу, 4 января, в районе Багдада произошло сразу два нападения. Об этом сообщила служба безопасности Ирака.

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Два минометных снаряда попали в так называемую «зеленую зону» в центре иракской столицы, где располагаются иностранные и правительственные объекты. По сообщениям местных СМИ, один из снарядов упал неподалеку от американского посольства.

Практически одновременно две ракеты типа «Катюша» были выпущены по военной базе «Балад», расположенной в ста километрах к северу от Багдада. На этой базе размещается американский военный контингент и самолеты.

По заявлению сил безопасности Ирака, жертв при обоих нападениях не было.
Напомним, что США направили в Ирак дополнительные войска для защиты своих дипломатов и военных в Ираке, где растут антиамериканские настроения, вспыхнувшие с особой силой после убийства генерала Сулеймани.

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