Посол Ирана в ООН пообещал отомстить за убийство генерала Сулеймани

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал, что за убийство командира иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани «обязательно будет месть». Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

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Время и место этой акции Тегеран определит самостоятельно, пообещал Тахт-Раванчи. По его словам, убийство Сулеймани «равносильно акту войны» против Ирана, и его страна не может просто отмолчаться. «Ответом на военную акцию может быть военная акция. Как, где и когда — время покажет», — заявил представитель Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей резиденции Мар-о-Лаго заявил журналистам, что убийство Сулеймани было необходимо «не для того, чтобы начать войну, а чтобы войну предотвратить». Также президент обвинил убитого генерала в том, что он двадцать лет дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке, и что он несет ответственность за гибель сотен американцев.

В Багдаде в субботу прошли похороны пяти иракцев и пяти иранцев, в том числе и генерала Сулеймани, убитых в результате американского ракетного удара. В траурной церемонии принял участие премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди. Как сообщает AFP, тысячи иракцев, присутствовавших на похоронах, скандировали «смерть Америке» и требовали «мести».