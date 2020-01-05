Группировка «Аш-Шабаб» атаковала военную базу в Кении

В воскресенье, 5 января, боевики из радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» совершили нападение на военную базу в кенийском округе Ламу, недалеко от сомалийского границы, где расположены американские и кенийские силы. Об этом сообщает агентство France-Presse.

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По словам представителя кенийской армии, атаку, совершенную на военно-морскую базу Манда-Магогони, удалось отбить с применением авиации. В результате нападения вблизи взлетно-посадочной полосы загорелись баки с горючим. Пожар удалось потушить. На месте происшествия были найдены тела четырех боевиков. Африканское командование ВС США подтвердило информацию об атаке и следит за ситуацией.

В свою очередь группировка «Аш-Шабаб», которая взяла ответственность за нападение, сообщила, что «успешно штурмовала сильно укрепленную военную базу и частично взяла ее под контроль». В заявлении сомалийских боевиков также говорится о жертвах среди кенийцев и американцев.

В последние годы «Аш-Шабаб» совершили несколько крупномасштабных нападений внутри Кении, утверждая, что это ответ на отправку кенийских войск в Сомали в 2011 году. Одна из самых кровавых атак произошла 28 декабря прошлого года. Тогда в результате взрыва в Могадишо погиб 81 человек. Регулярные атаки, в частности с помощью самодельных бомб совершаются вдоль границы между Кенией и Сомали.

Группировка «Аш-Шабаб» была создана в Сомали в 2004 году. К 2011 году боевикам удалось добраться до столицы, однако в скором времени они были изгнаны из Могадишо, но сохранили контроль над некоторыми сельскими регионами, откуда ведут партизанскую борьбу с правительственными силами. В 2012 году главарь боевиков сообщил о присоединении к террористической группировке «Аль-Каида». По разным оценкам, численность боевиков «Аш-Шабаба» составляет от 3 до 10 тысяч.