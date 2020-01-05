Николь Кидман пожертвовала полмиллиона долларов на борьбу с пожарами в Австралии

Австралийско-американская актриса Николь Кидман пожертвовала полмиллиона долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Об этом в воскресенье, 5 января, Николь Кидман написала на свой странице в Instagram.

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«Сочувствие, мысли и молитвы всей моей семьи с теми, кто пострадал от пожаров в Австралии», — говорится в сообщении. Пожертвование сделано в пользу пожарной службы, «сотрудники которой прямо сейчас делают так много».

Такое же пожертвование — в полмиллиона долларов — сделала певица Пинк, написав на своей странице в твиттере, что ее все ее помыслы обращены «к семье и друзьям, которые находятся в стране Оз (так сами австралийцы называют свою страну)».

Благотворительный фонд, пожертвования в который сделали мировые знаменитости, создала 2 января австралийская актриса Селеста Барбер, и всего за три дня он собрал более 22 миллионов долларов.

Пожертвования сделали также принц Гарри и Меган Маркл, которые год назад побывали в Австралии с официальным визитом. На своей официальной странице герцог и герцогиня Сассекские назвали происходящий «глобальный экологический кризис» Экоцидом и призвали всех сделать пожертвования, чтобы помочь.

Лесные пожары в Австралии не утихают с сентября и достигли небывалых масштабов. По данным на 5 января жертвами стихии стали 24 человека. По оценкам экспертов, погибло около полумиллиарда животных. Почти повсеместно установилась небывалая жара, превышающая отметку в 40 градусов. В Сиднее накануне была зарегистрирована рекордная температура в 48,9 °C. Там, как и в штате Новый Южный Уэльс, объявлено чрезвычайное положение. Последствия и ущерб, нанесенный пожарами, пока трудно оценить.