Николь Кидман пожертвовала полмиллиона долларов на борьбу с пожарами в Австралии
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Австралийско-американская актриса Николь Кидман пожертвовала полмиллиона долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Об этом в воскресенье, 5 января, Николь Кидман написала на свой странице в Instagram.
«Сочувствие, мысли и молитвы всей моей семьи с теми, кто пострадал от пожаров в Австралии», — говорится в сообщении. Пожертвование сделано в пользу пожарной службы, «сотрудники которой прямо сейчас делают так много».
Такое же пожертвование — в полмиллиона долларов — сделала певица Пинк, написав на своей странице в твиттере, что ее все ее помыслы обращены «к семье и друзьям, которые находятся в стране Оз (так сами австралийцы называют свою страну)».
Благотворительный фонд, пожертвования в который сделали мировые знаменитости, создала 2 января австралийская актриса Селеста Барбер, и всего за три дня он собрал более 22 миллионов долларов.
Пожертвования сделали также принц Гарри и Меган Маркл, которые год назад побывали в Австралии с официальным визитом. На своей официальной странице герцог и герцогиня Сассекские назвали происходящий «глобальный экологический кризис» Экоцидом и призвали всех сделать пожертвования, чтобы помочь.
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Our thoughts and prayers are with those across Australia who are continuing to face the devastating fires that have been raging for months. From areas we are personally connected to such as the communities and people we visited in New South Wales in 2018, to the fires in California and parts of Africa, we are struck by the increasingly overlapping presence of these environmental disasters, including of course the destruction of the Amazon which continues. This global environmental crisis has now been described as Ecocide. It’s easy to feel helpless, but there’s always a way to help. To find out how you can lend your support, please see the links below to help as we have. https://fundraise.redcross.org.au/drr (@redcrossau) https://www.rfs.nsw.gov.au/about-us/fundraising (@nswrfs) https://www.cfa.vic.gov.au/about/supporting-cfa#donate-cfa Photo © @nswrfs / @dale_appleton / Jay Elai
Лесные пожары в Австралии не утихают с сентября и достигли небывалых масштабов. По данным на 5 января жертвами стихии стали 24 человека. По оценкам экспертов, погибло около полумиллиарда животных. Почти повсеместно установилась небывалая жара, превышающая отметку в 40 градусов. В Сиднее накануне была зарегистрирована рекордная температура в 48,9 °C. Там, как и в штате Новый Южный Уэльс, объявлено чрезвычайное положение. Последствия и ущерб, нанесенный пожарами, пока трудно оценить.
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