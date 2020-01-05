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Правительственный сайт США подвергся хакерской атаке

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Конгресс США
Конгресс США REUTERS
RFI

Вечером в субботу, 4 января, один из правительственных сайтов США подвергся хакерской атаке. На нем появилось изображение президента США Дональда Трампа, которого бьют кулаком, а также сообщение за подписью «Группа кибербезопасности Ирана».

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Сообщение на арабском, фарси и английском языках содержало обещание мести за смерть генерала Касема Сулеймани и предупреждение, что взлом является лишь «небольшой частью» кибервозможностей Ирана.

Агентство, пострадавшее от хакерской атаки, называется Федеральной библиотечной депозитарной программой (FDLP). Оно не слишком широко известно и было создано для того, чтобы публикации федерального правительства США были доступны общественности бесплатно. Это агентство не имеет никакого доступа к секретной, военной или конфиденциальной информации и ранее не считалось мишенью для иностранных хакеров.

CNN приводит слова Сары Хендек, представителя Агентства по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США, которая заявила, что «в настоящее время нет никаких подтверждений того, что это были действия спонсируемых государством иранских субъектов».

Все остальные правительственные сайты США не пострадали и работают нормально. Проводится расследование. ФБР пока никак не прокомментировало происшествие.

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