Трамп пригрозил нанести удары по Ирану в случае атаки на американцев

США нанесут «очень быстрые и сильные» удары по 52 объектам в Иране в случае атаки на американцев. Такое предупреждение в субботу, 4 января, сделал президент Дональд Трамп. Ранее Тегеран пригрозил отомстить Вашингтону за убийство своего генерала Касема Сулеймани в результате американских авиаударов в Багдаде.

Реклама Читать далее

«Мы выбрали 52 иранских объекта в качестве символа 52 американских заложников, захваченных иранцами много лет назад. Некоторые из этих объектов очень важны для Ирана и иранской культуры. Мы больше не хотим угроз», — написал Дональд Трамп в твиттере. (С конца 1979 года 52 гражданина США в течение года удерживались в заложниках в посольстве США в Тегеране — RFI).

Чуть позже американский президент опубликовал еще несколько сообщений, в которых повторил угрозы в адрес иранских руководителей. «Если они снова атакуют — чего я настоятельно советую им не делать — мы ударим по ним сильнее, чем когда-либо раньше», — написал Дональд Трамп.

Ранее постоянный представитель Ирана в ООН Маджиж Тахт-Раванчи заявил в интервью телеканалу CNN, что ответом Тегерана за убийство командира спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани будет военная акция. Он также уточнил, что его страна самостоятельно решит время и место этой операции. По его словам, в 2018 году американцы начали экономическую войну и с убийством Сулеймани эта война вступила в новую фазу.

Между тем в воскресенье, 5 января, до рассвета тело погибшего генерала доставили в город Ахваз на юго-западе Ирана, где тысячи человек собрались проститься с генералом. Накануне траурная процессия прошла в Ираке. Касема Сулеймани похоронят 7 января в его родном городе Керман.

Он погиб 3 января в результате авиаудара американских ВВС близ аэропорта Багдада. Эту операцию американские военные провели по указанию президента Дональда Трампа, который оправдал ее необходимостью предотвратить угрозу войны.