В Нью-Йорке начался суд над Харви Вайнштейном

В Нью-Йорке в понедельник, 6 января, начался суд по делу бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Ему вменяют принуждение к сексу и изнасилование в отношении двух женщин. Сам Вайнштейн не признает себя виновным.

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О домогательствах и принуждении к сексу со стороны Харви Вайнштейна рассказали более 80 женщин, в том числе кинозвезды Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Леа Сейду. В 2017 году этот скандал положил начало целому движению против сексуального насилия и домогательств #metoo.

Несмотря на многочисленные свидетельства, бывшему кинопродюсеру официально предъявили обвинения по двум эпизодам. Первый случай касается его бывшей ассистентки Мими Халей и относится к 2006 году. Имя второй женщины не разглашается. Она обвиняет продюсера в изнасиловании в 2013 году в нью-йоркском отеле.

В обвинительном заключении фигурирует и имя актрисы Аннабеллы Шиорры, которая обвиняет экс-продюсера в изнасиловании в 1993 году. По этому эпизоду истек срок давности, но сторона обвинения собирается обосновывать в том числе с его помощью «хищническое» сексуальное поведение экс-продюсера на протяжении десятилетий.

На заседание суда Вайнштейн прибыл с ходунками: в августе прошлого года он попал в автоаварию и был прооперирован. Он отрицает обвинения и утверждает, что все женщины вступали с ним в сексуальную связь добровольно. В качестве доказательств, вероятно, будут представлены электронные письма и СМС, которые они отправляли Вайнштейну через несколько месяцев после сексуальной связи.

Если Харви Вайнштейна признают виновным по всем пунктам, ему грозит пожизненное лишение свободы. Но даже если суд Нью-Йорка его оправдает, возможно, будут вынесены и другие судебные решения: в отношении экс-продюсера заведены дела в Канаде и Европе.