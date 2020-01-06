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Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями жестче иранских

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Трамп пригрозил Ираку жесткими санкциями, после того, как парламент страны призвал вывести американские войска
Трамп пригрозил Ираку жесткими санкциями, после того, как парламент страны призвал вывести американские войска JIM WATSON / AFP
RFI

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку «очень жесткими санкциями» после того, как парламент страны призвал вывести американские войска, сообщили 6 января американские СМИ. 

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«У нас (в Ираке) очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Мы не уйдем, если они нам не заплатят за это», — сказал Трамп журналистам в президентском самолете. 

Президент США добавил, что если Ирак потребует американские войска покинуть страну «недружественным образом», Вашингтон наложит на страну жесткие санкции. «Санкции против Ирана покажутся пустяком», — сказал Дональд Трамп.

В Ираке находятся около пяти тысяч американских военных в рамках международной коалиции против ИГ.

Иракский парламент в воскресенье призвал правительство вывести из страны иностранные войска. Это решение было принято после убийства по указу Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани в районе аэропорта Багдада.

Власти Ирака считают убийство Сулеймани нарушением суверенитета страны и условий присутствия в Ираке американских войск.

Вечером в субботу, 4 января, два минометных снаряда попали в «зеленую зону» Багдада, где располагаются иностранные и правительственные объекта. По данным СМИ, один из снарядов упал рядом с американским посольством. Почти одновременно две ракеты выпустили по военной базе в ста километрах от Багдада, где размещены американский военный контингент и самолеты.

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