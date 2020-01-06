Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями жестче иранских

Трамп пригрозил Ираку жесткими санкциями, после того, как парламент страны призвал вывести американские войска

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку «очень жесткими санкциями» после того, как парламент страны призвал вывести американские войска, сообщили 6 января американские СМИ.

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«У нас (в Ираке) очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Мы не уйдем, если они нам не заплатят за это», — сказал Трамп журналистам в президентском самолете.

Президент США добавил, что если Ирак потребует американские войска покинуть страну «недружественным образом», Вашингтон наложит на страну жесткие санкции. «Санкции против Ирана покажутся пустяком», — сказал Дональд Трамп.

В Ираке находятся около пяти тысяч американских военных в рамках международной коалиции против ИГ.

Иракский парламент в воскресенье призвал правительство вывести из страны иностранные войска. Это решение было принято после убийства по указу Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани в районе аэропорта Багдада.

Власти Ирака считают убийство Сулеймани нарушением суверенитета страны и условий присутствия в Ираке американских войск.

Вечером в субботу, 4 января, два минометных снаряда попали в «зеленую зону» Багдада, где располагаются иностранные и правительственные объекта. По данным СМИ, один из снарядов упал рядом с американским посольством. Почти одновременно две ракеты выпустили по военной базе в ста километрах от Багдада, где размещены американский военный контингент и самолеты.