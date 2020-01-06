Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки

Инспекция ядерного реактора в иранском Эраке Организации по атомной энергии Ирана, декабрь 2019 г.

Власти Ирана в воскресенье, 5 января, объявили, что окончательно отказываются от ограничений в рамках ядерной сделки. Это решение в Тегеране приняли после убийства генерала Касема Сулеймани.

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В заявлении, зачитанном на государственном телевидении, говорится, что Иран отказывается от последних ограничений по ядерной сделке, касающихся числа центрифуг.

Правительство объясняет, что «в результате» решения по центрифугам, «больше не существует никаких препятствий для развития ядерной программы Исламской республики», будь то «способность обогащать (уран), уровень обогащения, количество обогащенного вещества или исследований».

«Иран будет продолжать обогащение урана без ограничений в соответствии со своими техническими нуждами», — добавили в правительстве.

В коммюнике уточняется, что сотрудничество Ирана с МАГАТЭ продолжится, как и раньше. Власти Ирана утверждают, что готовы вернуться к выполнению обязательств в рамках договора, если санкции со страны будут сняты.

В 2018 году Иран постепенно начал отказываться от соблюдения условий по ядерной сделке после выхода США из этого международного соглашения и расширения санкций против Ирана.

В Париже, Лондоне и Берлине призвали Тегеран отказаться от действий, вступающих в противоречие с договоренностями от 2015 года.

Ранее Иран и Соединенные Штаты обменялись с угрозами на фоне обострения после убийства Касема Сулеймани. Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 объектам в Иране в случае нападения на американских граждан. В Тегеране грозили Вашингтону возмездием за убийство Сулеймани. В понедельник представители НАТО проведут внеочередное совещание в связи с обострением ситуации.