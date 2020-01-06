СМИ: Карлос Гон приехал в аэропорт Осаки на поезде

Карлос Гон приехал из Токио в Осаку на скоростном поезде в сопровождении двух мужчин.

Японские СМИ публикуют новые подробности побега бывшего главы автомобильного концерна Renault-Nissan из Японии в Ливан. Как сообщает государственный японский телеканал NHK со ссылкой на источники, близкие к следствию, Гон приехал из Токио в Осаку на скоростном поезде Shinkansen в сопровождении двух мужчин. Их зафиксировали камеры наблюдения.

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По данным японских СМИ, Карлос Гон вышел из дома 29 декабря после обеда и пешком отправился в один из больших токийских отелей, находившийся на расстоянии менее километра. Там его ждали двое мужчин, личность которых пока не установлена.

Затем все трое сели на скоростной поезд на вокзале Синагава на юге японской столицы и отправились в Осаку. Там они взяли такси до отеля, расположенного неподалеку от международного аэропорта Кансай. Из гостиницы двое мужчин, сопровождавших Карлоса Гона, вышли около 22:30 по местному времени. У них был крупногабаритный багаж.

Согласно источникам японских СМИ, топ-менеджера спрятали в одном из ящиков по типу тех, что используют для перевозки концертного оборудования. Таким образом Карлос Гон смог покинуть страну под видом багажа. В Японии при перелетах на частных бизнес-джетах сканирование багажа не является обязательным, отмечает агентство AFP.

Сейчас японская полиция пытается установить личность сообщников Карлоса Гона.

О том, что Гону удалось покинуть Японию и прилететь в Ливан, стало известно 31 декабря. Бывший топ-менеджер Renault-Nissan был арестован в Японии в ноябре 2018 года по подозрению в сокрытии доходов, а также в «злоупотреблении доверием». Он провел в предварительном заключении 130 дней и в апреле был освобожден под залог.

2 января в Турции были задержаны семь человек по подозрению в причастности к организации побега Карлоса Гона. По данным следствия, он прилетел в Бейрут транзитом через Стамбул, используя два частных самолета.

Министр юстиции Японии Масако Мори в понедельник напомнила, что 4 января распорядилась усилить контроль на границах страны, чтобы подобные случаи побега впредь не повторялись.