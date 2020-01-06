США обвинили Россию и Китай в блокировании заявлений ООН

Вашингтон обвинил Москву и Пекин в блокировании заявления Совета Безопасности ООН относительно неприкосновенности консульских и дипломатических зданий — после атаки неделю назад на американское посольство в Багдаде. Заявление миссии США при ООН приводит в понедельник, 6 января, агентство AFP.

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Как указывается в заявлении, 27 из 193 стран-членов ООН осудили нападение на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Их реакция «контрастирует с тишиной Совета Безопасности ООН из-за двух постоянных членов — России и КНР — отказавшихся принять заявление» о неприкосновенности консульских и дипломатических зданий.

Согласно заявлению Вашингтона, такое решение Пекина и Москвы «в очередной раз ставит под вопрос убедительность Совбеза» в то время, как «поддержка неприкосновенности дипломатических зданий не должна ни опровергаться, ни требовать смелости».

31 декабря несколько тысяч человек устроили беспорядки возле посольства США в Багдаде, протестуя против ударов американской авиации по шиитскому ополчению. Демонстранты выкрикивали «Нет Америке!», «Нет Трампу!», сжигали американские флаги и бросали камни в сторону дипмиссии.