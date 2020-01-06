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Франция предложила Австралии помощь в борьбе с пожарами

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Жертвами лесных пожаров в Австралии стали уже 24 человека и почти полмиллиарда животных.
Жертвами лесных пожаров в Австралии стали уже 24 человека и почти полмиллиарда животных. REUTERS
RFI

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Австралии «безотлагательную помощь» в борьбе с пожарами, в результате которых погибли 24 человека и сотни миллионов животных. 

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«Выражаю солидарность с австралийским народом в связи с пожарами, которые охватили страну», — написал французский лидер в своем твиттере в воскресенье, 5 января. «Сегодня утром я позвонил (премьер-министру Австралии) Скотту Моррисону, чтобы предложить нашу безотлагательную помощь для борьбы с огнем, защиты населения и разнообразия биологических видов», — отметил Макрон.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, со своей стороны, также пообещал помочь Австралии и призвал сограждан делать пожертвования.

«Когда лесные пожары охватили нашу страну, Австралия пришла нам на помощь. Мы поступаем также. Мы близкие союзники, и многие канадцы привязаны к Австралии. Мы поможем нашим друзьям пережить это испытание», — написал Трюдо в своем твиттере.

«Наши друзья в Австралии нуждаются в нашей помощи. Мы предлагаем вам сделать пожертвование, если у вас есть такая возможность», — перепостил Джастин Трудо обращение австралийского «Красного креста».

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань напомнил, что с 3 декабря около 100 канадских специалистов по тушению пожаров работают в Австралии, и что Канада при необходимости готова отправить в Австралию дополнительную помощь.

Беспрецедентные лесные пожары продолжаются в Австралии с сентября. Распространению огня способствует рекордная жара и сильный ветер. Жертвами пожаров стали уже 24 человека. В огне погибли более 480 миллионов животных. Уничтожено почти восемь миллионов гектаров леса по всей стране.

В понедельник, 6 января, власти Австралии впервые использовали в охваченных огнем районах резервистов. Три тысячи человек должны помочь работающим на месте спасателям оценить нанесенный пожарами ущерб, восстановить линии электропередач, участвовать в раздаче гуманитарной помощи и бензина.

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