Франция предложила Австралии помощь в борьбе с пожарами

Жертвами лесных пожаров в Австралии стали уже 24 человека и почти полмиллиарда животных.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Австралии «безотлагательную помощь» в борьбе с пожарами, в результате которых погибли 24 человека и сотни миллионов животных.

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«Выражаю солидарность с австралийским народом в связи с пожарами, которые охватили страну», — написал французский лидер в своем твиттере в воскресенье, 5 января. «Сегодня утром я позвонил (премьер-министру Австралии) Скотту Моррисону, чтобы предложить нашу безотлагательную помощь для борьбы с огнем, защиты населения и разнообразия биологических видов», — отметил Макрон.

Solidarité avec le peuple australien face aux incendies qui ravagent leur pays. Ce matin, j’ai appelé @ScottMorrisonMP pour offrir notre aide opérationnelle immédiate pour lutter contre les feux, protéger la population et préserver la biodiversité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 5, 2020

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, со своей стороны, также пообещал помочь Австралии и призвал сограждан делать пожертвования.

«Когда лесные пожары охватили нашу страну, Австралия пришла нам на помощь. Мы поступаем также. Мы близкие союзники, и многие канадцы привязаны к Австралии. Мы поможем нашим друзьям пережить это испытание», — написал Трюдо в своем твиттере.

«Наши друзья в Австралии нуждаются в нашей помощи. Мы предлагаем вам сделать пожертвование, если у вас есть такая возможность», — перепостил Джастин Трудо обращение австралийского «Красного креста».

The bushfires have consumed thousands of homes, destroyed people’s livelihoods, and killed countless animals. And they’re still raging. Our friends in Australia need our help. If you can, please consider donating. https://t.co/la41HL5Y5O — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 5, 2020

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань напомнил, что с 3 декабря около 100 канадских специалистов по тушению пожаров работают в Австралии, и что Канада при необходимости готова отправить в Австралию дополнительную помощь.

Беспрецедентные лесные пожары продолжаются в Австралии с сентября. Распространению огня способствует рекордная жара и сильный ветер. Жертвами пожаров стали уже 24 человека. В огне погибли более 480 миллионов животных. Уничтожено почти восемь миллионов гектаров леса по всей стране.

В понедельник, 6 января, власти Австралии впервые использовали в охваченных огнем районах резервистов. Три тысячи человек должны помочь работающим на месте спасателям оценить нанесенный пожарами ущерб, восстановить линии электропередач, участвовать в раздаче гуманитарной помощи и бензина.