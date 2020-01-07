Более 30 человек погибли на похоронах иранского генерала Сулеймани
Опубликовано:
Во вторник, 7 января, в иранском городе Кермане, на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани, произошла давка, в результате которой погибли не менее 32 человек, еще 190 получили ранения. Об этом заявил глава иранской службы скорой помощи Пир Хосейн Куливанд, которого цитирует AFP.
Агентство подчеркивает, что Кермане, 630-тысячном городе, расположенном на юге страны, на прощание генералом собралось не меньше людей, чем 6 января в столице страны, Тегеране. Накануне сообщалось, что на улицы столицы вышли «сотни тысяч».
Сегодня на улицах Кермана иранцы так же кричали «Смерть Америке!» и «требовали мести», сообщает AFP.
Керман — родной город Касема Сулеймани.
62-летний командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции был убит в районе аэропорта Багдада в ночь на пятницу, 3 января, в результате удара американской авиации.
В Пентагоне заявили, что «операция» была совершена по указанию президента США Дональда Трампа.
selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.textselfpromo.newsletter.link.label