Власти Ирана пригрозили американцам «13 сценариями мести»

Во вторник, 7 января, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил о том, что власти страны рассмотрели «сценарии мести» американцам за смерть иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате военной операции США.

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«Американцы должны знать, что сейчас тринадцать сценариев мести были обсуждены советом (нацбезопасности) и даже если консенсус формируется вокруг одного наиболее мягкого, его осуществление может стать историческим кошмаром для всех американцев», — цитирует слова Шамхани агентство Reuters.

Ранее в этот же день, как сообщило агентство РИА Новости, иранский парламент единогласно проголосовал за закон, согласно которому армия США и Пентагон признаются «террористическими организациями».

Напомним, командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции, 62-летний Касем Сулеймани был убит в ночь на пятницу, 3 января, в результате удара американской авиации в районе аэропорта Багдада. В Пентагоне подтвердили, что «операция» была совершена по указанию президента США Дональда Трампа.

После этого Иран и Соединенные Штаты несколько раз обменялись угрозами. В частности, сразу после того, как в Тегеране пригрозили Вашингтону «возмездием», Дональд Трамп заявил о возможности нанесения ударов по 52 культурным объектам Ирана в случае нападения на американских граждан.

6 января глава Пентагона Марк Эспер опроверг слова Трампа, подчеркнув, что американцы «будут следовать законам войны» и не станут атаковать исторические культурные объекты, сообщает Би-би-си.