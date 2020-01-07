Причиной таинственного исчезновения викингов в Гренландии могла стать охота на моржей

Таинственное исчезновение поселений викингов в Гренландии в XV веке могло быть связано с массовой охотой на моржей и промыслом их бивней. Такой вывод сделали ученые из Кембриджа и Осло. Исследование опубликовано в свежем выпуске Quaternary Science Reviews.

Реклама Читать далее

Первые поселения викингов возникли в Гренландии в XI веке. Однако их жители покинули остров в XV веке, до нашего времени от них сохранились только руины. Одна из наиболее часто выдвигаемых гипотез этого таинственного исчезновения — «Малый ледниковый период», начавшийся в XIV веке. Снижение среднегодовых температур, возможно, заставило поселенцев перебираться южнее.

Однако группа ученых из Британии и Норвегии обнаружила другую возможную причину гибели гренландских поселений викингов. А именно — слишком активную охоту на моржей.

Дело в том, что викинги в Гренландии зависели от железа и древесины из Европы, которые они получали в обмен на бивни моржей. В Средние века бивни моржей были ценным товаром. Из них делали украшения, резные распятия, шахматные фигуры и другие предметы роскоши.

Исследователи изучили 67 черепов моржей со всей Европы, добытых в XI–XV веках. Изотопный анализ и ДНК-тесты показали, что долгое время в Европе активно покупали бивни моржей, добытых в море Баффина к западу от Гренландии.

В скором времени массовая охота вытеснила моржей из их привычной среды обитания. Охотники были вынуждены продвигаться за более скудной добычей на север Гренландии. Такие путешествия были крайне опасными.

Кроме того, в XIII веке моржовые бивни на европейском рынке стала вытеснять слоновая кость. Цены на бивни моржей резко упали, и викингам нужно было все чаще отправляться на опасную охоту, чтобы поддерживать экономику поселений.

Исследователи делают вывод, что зарождающаяся глобализация и «проклятие ресурсов» предопределили упадок гренландских колоний.

«Чрезмерная охота на моржей (и необходимость путешествовать ко все более отдаленным охотничьим и/или торговым территориям, возможно, даже к северу от пролива Смита) могли подорвать устойчивость колонии — особенно в западном поселении, для которого охота была особенно важной», — говорится в публикации.

Окончание торговли бивнями способствовало выживанию моржей в западной части Гренландии. Эти животные до сих пор остаются важной частью арктической экосистемы и традиционной охотничьей культуры.