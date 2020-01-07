СМИ: американские силы на Ближнем Востоке приведены в полную боевую готовность

Телеканал CNN сообщил о приведении сил США на Ближнем Востоке в полную боеготовность. Как сообщили неназванные источники телеканала, американские комплексы ПРО в регионе подготовлены к отражению ударов, а разведка отслеживает все перемещения иранских военных.

Реклама Читать далее

«Мы не хотим начинать войны с Ираном, но мы готовы сделать это. Мы желаем успокоения ситуации», – заявил во вторник, 7 января, министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала CNN.

Телеканал также сообщает о том, что с понедельника были приведены в полную боеготовность размещенные на Ближнем Востоке американские комплексы противоракетной обороны Patriot, а также все остальные военные США в регионе. Это было сделано после того, как разведка США сообщила об угрозе нанесения Ираном ударов с помощью беспилотников, сообщает CNN.

Источник телеканала подтвердил, что военной разведке стало известно о «непосредственной угрозе нападения» со стороны Ирана.

Американская разведка отслеживает перемещения в Иране военной техники, в том числе беспилотников и баллистических ракет, рассказали источники CNN. Они также отмечают, что эти перемещения могут быть как попыткой Тегерана укрыть технику от ударов со стороны США, так и подготовкой к собственному удару. Возможными целями для ударов Ирана США считают свои военные базы в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании.

Утром 7 января, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил о том, что власти страны рассмотрели «сценарии мести» американцам за смерть иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате военной операции США. В тот же день парламент Ирана признал всех военных США террористами и предписал выделить дополнительные средства спецподразделению «Кудс», которым командовал покойный Сулеймани.