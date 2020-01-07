Фото дня: пожарный выносит коалу из леса на юге Австралии

По данным совместного исследования Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Сиднейского университета, 1,25 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии. Ранее называлась цифра в полмиллиарда погибших животных.

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Предыдущая оценка считалась консервативной и касалась лишь австралийского штата Новый Южный Уэльс. Учитывались только млекопитающие, птицы и рептилии, указывают в Сиднейском университете. К ним прибавили земноводных и летучих мышей.

С начала сентября в Австралии выгорело более шести миллионов гектаров лесов. Это вдвое больше, чем площадь Бельгии. Жертвами пожаров, по последним данным, стали 25 человек.