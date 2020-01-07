Японская прокуратура получила ордер на арест жены Карлоса Гона

Прокуратура Токио получила ордер на арест Кароль Гон, жены бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, бежавшего от следствия в конце декабря 2019 в Ливан. Об этом во вторник, 7 января, сообщило японское информационное агентство Kyodo News.

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По данным агентства, ордер выписан в связи с подозрением в лжесвидетельстве. Следствие подозревает что, Кароль Гон дала ложные показания во время допроса в качестве свидетеля в Токийском окружном суде в апреле 2019 года. Как говорится в мандате на арест, во время этого допроса супруга Карлоса Гона заявила, что не знакома с людьми, получавшими деньги от Nissan Motor. Часть полученных ими денег была затем переведена на счет принадлежащей Гону фирмы. Напомним, в Японии бывший глава альянса Renault-Nissan обвиняется в сокрытии доходов и в «злоупотреблении доверием» за финансовые махинации, которые якобы позволили ему временно покрыть за счет Nissan собственные инвестиционные потери.

Представитель Карлоса Гона назвал заявление японской прокуратуры «патетическим». По его словам, выданный ордер связан с заявлениями, которые бывший глава автоконцерна сделал на пресс-конференции в Бейруте, и не имеет прямого отношения к его супруге. Девять месяцев назад Кароль Гон приехала в Японию, чтобы ответить на вопросы следователей, после чего ее отпустили, заявил представитель Гона журналистам. В настоящее время Кароль Гон находится в Бейруте.

Карлос Гон был задержан в Японии в ноябре 2018 года. Ему несколько раз продлевали срок предварительного заключения в японской тюрьме, а в марте 2019 года освободили под залог с ограничениями на передвижение. 31 декабря стало известно, что Гон покинул Японию. Сам экс-глава автоконцерна позднее заявил, что сейчас находится в Ливане и бежал не от правосудия, а от «политического преследования».