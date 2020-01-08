В Австралии из-за сильной засухи убьют 10 тысяч верблюдов

Австралийские снайперы убьют с вертолетов десять тысяч верблюдов. Из-за сильной засухи животным стало нечем питаться — в поисках пищи и воды они разоряют деревни аборигенов. Об этом со ссылкой на австралийские власти сообщает в среду, 8 января, AFP.

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Как заявили власти штата Южная Австралия, большие стада верблюдов в поисках пищи и воды представляют собой угрозу для деревень, в которых живут аборигены.

«Верблюды приходят, сбивают заборы и проникают в дома, пытаются добраться до воды и ломают кондиционеры», — цитирует агентство ТАСС слова члена совета племен анангу, питджантьятьяра и янкунитьятьяра (APY) Мариты Бейкер в интервью изданию The Australian.

В министерстве окружающей среды штата Южная Австралия объяснили, что тела умерших от жажды животных стали источником заражения водоемов. Кроме того, как отмечает Le Figaro, верблюды представляют опасность для автомобилистов.

Кампания по отстрелу животных на территориях, где живут племена анангу, питджантьятьяра и янкунитьятьяра (APY), пройдет в течение пяти дней.

Верблюды были завезены в Австралию из Индии в 1840-х годах. Сегодня их популяция насчитывает более миллиона голов. Таким образом Австралия стала страной, где проживает самая большая в мире популяция диких верблюдов.

2019 год стал самым жарким и засушливым в истории австралийского континента. С сентября в стране продолжаются беспрецедентные лесные пожары.

По данным совместного исследования Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Сиднейского университета, 1,25 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии. Жертвами огня, по последнимданным, стали 24 человека.