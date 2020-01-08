Иран атаковал американские базы в Ираке

Ирак: на месте падения иранской ракеты в ночь на 8 января 2020 г.

В ночь на среду, 8 января, Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке. Согласно иракским и американским источникам, человеческих жертв и пострадавших нет. Тегеран заявил, что обстрел является местью за убийство генерала Касема Сулеймани. В Белом доме прокомментировали, что президент Дональд Трамп следит за ситуацией.

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Авиабаза США «Аль-Асад» и военная база в Эрбиле подверглись обстрелу в ночь на 8 января. Кроме военнослужащих США, на обеих базах дислоцированы другие союзнические силы. По сведениям из иракских и американских источников, пострадавших нет. Со своей стороны, Иран заявляет о гибели 80 «американских террористов» от 22 ракет.

В заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм говорится, что президент Дональд Трамп вместе с руководителями системы национальной безопасности следит за ситуацией. Глава Белого дома также написал в своем твиттере «Все нормально! У нас самые сильные и хорошо оснащенные вооруженные силы в мире». В этом сообщении он также пообещал сделать заявление утром следующего дня (часовой пояс Вашингтона).

Ответственность за ракетный обстрел одной базы взяла на себя организация Корпус стражей исламской революции (КСИР). Там также предупредили, что в случае ответных действий со стороны США КСИР намерен атаковать Израиль. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответ Израиля в случае нападения будет «оглушительным».

Франция осудила в среду, 8 января, нападение на военные базы США и призвала к «деэскалации». «Порочный круг нагнетания напряженности должен быть разорван», — заявил глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан в коммюнике МИД Франции.

В результате обстрела большинство международных авиакомпаний запретили пролет в воздушном пространстве Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.