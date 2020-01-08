Крушение украинского Boeing в Иране: главное

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение в Иране рано утром в среду, 8 января, через несколько минут после взлета. По данным МИД Украины, все 176 человек, которые находились на борту рейса, следовавшего из Тегерана в Киев, погибли. Согласно предварительной версии, выдвинутой Ираном, причиной катастрофы стали технические неполадки. При этом сегодня утром также стало известно, что Иран выпустил более десяти ракет по американским военным базам в Ираке.

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По данным сервиса Flightradar24, украинский лайнер успел подняться до высоты 2400 метров. После этого связь с ним была потеряна. На видео, опубликованном телеграм-каналом Mash и якобы снятом очевидцем, видно, что самолет загорелся по меньшей мере за 30 секунд до столкновения с землей. В момент падения произошел сильный взрыв.

Среди 176 человек, находившихся на борту, были граждане семи стран. По данным министра иностранных дел Украины, большинство погибших были гражданами Ирана. «Сейчас нам известна следующая информация относительно стран происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран — 82; Канада — 63; Украина — 2 + 9 (экипаж); Швеция — 10; Афганистан — 4; ФРГ — 3; Великобритания — 3», — написал министр в твиттере.

Власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стали технические неполадки и пожар в двигателе. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь попросил воздержаться от спекуляций и не выдвигать «непроверенных версий до официальных сообщений».

Вице-президент авиакомпании МАУ по летной работе Игорь Сосновский заявил, что вероятность ошибки пилота является минимальной. «Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем», — отметил он во время брифинга. Руководство перевозчика склоняется к тому, что лайнер упал из-за возгорания двигателей.

Авиакомпания также выразила соболезнования семьям погибших и на неопределенный срок приостановила полеты в Тегеран.

Утром в среду, 8 января, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о ракетной атаке по крайней мере по одной военной базе США в Ираке. По данным иранских СМИ, в результате погибли 80 человек. CNN со ссылкой на источник сообщает, что военнослужащие заблаговременно эвакуировались и не пострадали во время атаки.

В посольстве Украины в Иране исключили, что ракетная атака могла привести к крушению Boeing.