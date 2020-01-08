Ливан, Иран, Сирия: о чем договорились Путин и Эрдоган

В среду, 8 января, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии газопровода «Турецкий поток», а также провели переговоры, в ходе которых согласовали единую позицию по Ливии, договорились продолжить «борьбу с терроризмом» в Сирии, а также призвали Иран и США к сдержанности.

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«Турецкий поток» запущен

В эту среду главы России, Турции, Сербии и Болгарии приняли участие в торжественной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган назвали это событие историческим.

«Сегодняшний запуск газопровода «Турецкий поток», который мы осуществляем здесь, в Стамбуле, является конкретным примером таких взаимовыгодных отношений. Мы удовлетворены тем, что наше сотрудничество не только служит интересам наших двух народов, но и вносит вклад в решение региональных проблем», — говорится в совместном заявление президентов России и Турции.

Строительство первой ветки проекта уже завершено и поставки голубого топлива из России в Турцию, а также Грецию и Северную Македонию по новому трубопроводу начались уже 1 января. Работы на второй ветке еще продолжаются. В день запуска газопровода министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность в том, что Болгария завершит строительство трубопровода до территории Сербии в оговоренные сроки, 31 мая.

Отметим, что проект находится под угрозой американских санкций. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя принятые Вашингтоном ограничительные меры в отношении задействованных в проект компаний, выразил готовность ответить зеркально. Хоть и Москва твердит, что этот проект носит экономический характер, в США уверены в том, что он является геополитическим, поскольку предназначен для поставки российского газа в Турцию и на юг Европы в обход Украины. Вашингтон свои действия объясняет необходимостью обеспечить энергетическую безопасность Европы.

Иран, Ливия и Сирия: договорились

Торжественной церемонии запуска «Турецкого потока» предшествовали двусторонние переговоры президентов Турции и России, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана после убийства американцами генерала Касема Сулеймани, а также конфликты в Ливии и Сирии.

Путин и Эрдоган выразиди обеспокоенность в связи с напряжением между США и Ираном. «Мы расцениваем операцию США против командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде 3 января 2020 года как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе», - говорится в совместном заявлении президентов. Главы России и Турции призвали стороны проявить сдержанность и здравый смысл, а также отдать приоритет дипломатическим средствам. «Обмен ударами и использование силы любой стороной не способствуют поиску решений сложных проблем Ближнего Востока и ведут к новому витку нестабильности, не отвечая ничьим интересам», - заявили Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Главы двух государств также обсудили ситуацию в Сирии и взяли на себя обязательство «работать в рамках Астанинского механизма в целях нахождения долговременного политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН». Стороны выразили приверженность сохранению территориальной целостности, суверенитета и независимости Сирии, а также подчеркнули свою «решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях».

В ходе переговоров Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также коснулись событий в Ливии. Они отметили, что что ухудшение там ситуации подрывает безопасность в регионе Средиземного моря и в Африке. Главы Турции и России выразили готовность выступить посредниками в урегулировании ливийского конфликта, призвав все стороны прекратить боевые действия 12 января в полночь и сесть за стол переговоров.

Эти заявления прозвучали через несколько дней после решения Турции отправить турецкие войска в Ливию для оказания помощи правительственным войскам в борьбе с силами Халифа Хафтара. Официально Москва не поддерживает ни одну сторону конфликта, однако не скрывает своих тесных отношений с путчистами. Напомним, ранее эксперты прогнозировали возможное столкновение турецких и российских интересов в Ливии.