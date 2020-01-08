Найдены «черные ящики» потерпевшего в Иране крушение украинского самолета

Найдены «черные ящики» самолета украинской авиакомпании, потерпевшего крушение в окрестностях Тегерана в среду, 8 января. Об этом сообщило иранское новостное агентство FARS.

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На место крушения лайнера была направлена иранскаяследственная группа.

Расследование также начала Генпрокуратура Украины. Украинские следственные органы намерены направить в Иран собственных экспертов. Агентство AFP, ссылаясь на «Украинские авиалинии», сообщает, что самолет прошел технический контроль за два дня до катастрофы, 6 января. В сообщении также говорится, что самолет Boeing 737 был 2016 года выпуска.

Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) выполнял рейс по маршруту Тегеран — Киев, но через шесть минут после взлета врезался в землю в 20 километрах к северо-востоку от аэропорта Тегерана. На его борту находились 177 человек — 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все пассажиры и экипаж погибли. По предварительным данным, на борту находились, в том числе, 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев и 10 граждан Швеции.