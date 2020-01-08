Дональд Трамп объявил новые санкции против Тегерана и заявил, что Иран «отступил»

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации в прямом эфире и объявил о введении новых экономических санкций против Тегерана. Он не уточнил, о каких именно ограничительных мерах идет речь. Одновременно глава Белого дома заявил, что Иран «похоже, решил отступить», и выразил готовность к миру.

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Дональд Трамп подчеркнул, что в результате атаки Ирана на американские военные базы в Ираке минувшей ночью не пострадал ни один американец. «Иран, похоже, решил отступить, и это хорошо для всех заинтересованных сторон и хорошо для всего мира», — заявил президент США.

«США готовы к миру со всеми, кто этого хочет», — подчеркнул он.

Трамп также пообещал, что пока он является президентом США, Иран «не получит ядерного оружия» и заявил о необходимости разработать новую ядерную сделку с Тегераном.

Ранее в среду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал ракетный удар по двум военным базам в Ираке «пощечиной» США. Впрочем, по его словам, эта «пощечина» является недостаточным ответом на убийство генерала Касема Сулеймани.

«Мы не ищем эскалации или войны, но мы будем защищаться», — заявил со своей стороны глава иранской дипломатии Мохаммад Завад Джариф.

В ночь на среду, 8 января, Иран атаковал две американские военные базы в Ираке. В Тегеране заявили, что обстрел является местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

62-летний командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции был убит в районе аэропорта Багдада в ночь на пятницу, 3 января, в результате удара американской авиации.