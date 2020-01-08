«Ты умрешь в Японии или покинешь эту страну»: Карлос Гон рассказал о побеге из Токио

Экс-глава автомобильного концерна Renault-Nissan Карлос Гон дал 8 января первую пресс-конференцию после побега из Японии и рассказал о причинах, побудивших его бежать в Бейрут. Он назвал себя жертвой политического преследования и заявил, что у него не было другого выбора.

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Карлос Гон вновь назвал обвинения, предъявленные ему в Японии, сфабрикованными и заявил, что принял решение о побеге, поняв, что не сможет добиться в Токио справедливого суда.

«Это было самое сложное решение в моей жизни», — признался бывший топ-менеджер. «Но у меня не было другого выбора, чтобы защитить себя и мою семью», — добавил Карлос Гон.

«Ты умрешь в Японии или тебе придется покинуть эту страну», — поделился Гон своим видением ситуации. «У меня было чувство, что я стал заложником страны, которой я служил на протяжении 17 лет», — отметил он.

При этом Карлос Гон не стал рассказывать, каким именно способом ему удалось бежать. Ранее СМИ сообщали, что ему удалось покинуть Японию с помощью сообщников, спрятавших его в ящике для перевозки музыкальных инструментов.

Карлос Гон был арестован в Токио в ноябре 2018 года. В апреле прошлого года бывшего топ-менеджера освободили под залог и подписку о невыезде. 31 декабря стало известно, что Карлос Гон бежал из Японии в Ливан.