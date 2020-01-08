Канада призвала к международному сотрудничеству для расследования авиакатастрофы в Иране

Глава правительства Канады Джастин Трюдо подтвердил гибель 63 граждан Канады в результате крушения Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране и призвал к международному сотрудничеству для «тщательного расследования» катастрофы. Заявление премьера опубликовано 8 января на сайте правительства.

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Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и заверил канадцев, что приоритетом правительства остается безопасность собственных граждан.

«Наше правительство продолжит плотную работу с международными партнерами, мы будем следить за тем, чтобы расследование крушения было тщательным и за тем, чтобы канадцы получили ответы на все вопросы», — заявил премьер-министр в коммюнике.

Ранее в среду глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань выразил соболезнования семьям погибших. «Всем сердцем с родными жертв, в том числе многочисленных канадцев. Я на связи с правительством Украины. Мы будем держать граждан Канады в курсе развития ситуации», — написал Шампань в своем твиттере.

Tragic news regarding Ukraine International Airlines Flight 752. Our hearts are with the loved ones of the victims, including many Canadians. I have been in touch with the government of Ukraine. We will continue to keep Canadians informed as the situation evolves. #PS752 — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) January 8, 2020

Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что Канада предоставит техническую помощь для расследования авиакатастрофы.

Как отмечает AFP, в Канаде проживает крупная иранская диаспора. По официальным данным, в 2016 году в стране насчитывалось 210 тысяч канадцев иранского происхождения.

«Международные авиалинии Украины» предлагают относительно недорогие перелеты между Торонто и Тегераном с пересадкой в Киеве. После катастрофы авиакомпания приостановила рейсы в Тегеран.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение в Иране рано утром в среду, 8 января, через несколько минут после взлета. По данным МИД Украины на борту рейса, следовавшего из Тегерана в Киев, находились 176 человек. Все они погибли. Согласно предварительной версии, выдвинутой Ираном, причиной катастрофы стали технические неполадки.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев направит в Тегеран специалистов различных министерств и ведомств для расследования крушения, а также для идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в результате авиакатастрофы.