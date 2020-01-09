Вашингтон: украинский самолет был сбит иранской ракетой российского производства

Самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), потерпевший 8 января крушение под Тегераном, был уничтожен иранскими системами ПВО. Такую информацию передают американские СМИ со ссылкой на источники в разведке США. Скорее всего, это было сделано случайно, утверждают эти источники.

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Телеканалы CNN и CBS, а также журнал Newsweek опубликовали основную версию гибели лайнера «Боинг» в Иране с точки зрения американских военных. Так, например, журнал Newsweek пишет: «Украинский рейс, который разбился возле иранской столицы Тегерана, был сбит зенитным ракетным комплексом, заявили Newsweek сотрудник Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и служащий иракской разведки».

По мнению источников, лайнер сбил состоящий на вооружении Ирана комплекс противовоздушной обороны Тор-М1, произведенный в России.

«Один сотрудник Пентагона и один высокопоставленный сотрудник разведки США заявили Newsweek, что, по оценкам Пентагона, инцидент носил непредумышленный характер», – отмечает также журнал.

Агентство Reuters обратилось за комментарием к Пентагону, Госдепартаменту и Совету Безопасности США, которые не стали давать официального ответа.

Ранее президент Дональд Трамп выразил свои сомнения относительно выдвинутой Ираном версии о том, что у самолета загорелся двигатель. «Я сомневаюсь. Я чувствую, что произошло что-то ужасное. Кто-то мог совершить ошибку. … Я не знаю», – заявил Трамп журналистам в Белом доме.