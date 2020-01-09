Евросоюз призвал спасти ядерную сделку с Ираном

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил в защиту ядерной сделки с Ираном. Об этом, как сообщает в четверг, 9 января, агентство AFP, он сказал во время телефонных переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани. США вышли из соглашения еще в 2018 году. Три дня назад о полном отказе соблюдать соглашение объявил Тегеран.

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Соглашение по ядерной программе стало «большим успехом после 10 лет интенсивных международных переговоров и остается важным средством региональной стабильности», — говорится в коммюнике пресс-службы Европейского совета. В ходе телефонного разговора глава Европейского совета призвал президента Ирана отказаться от «необратимых действий» и способствовать снижению напряженности.

Соглашение по ядерной программе Ирана было подписано в Вене в 2015 году после более чем десяти лет переговоров. Так называемая ядерная сделка между «шестеркой» и Тегераном предусматривала отказ Ирана от высокообогащенного урана, допуск в страну инспекторов МАГАТЭ. В ответ Совет безопасности ООН, США и Евросоюз частично сняли с Ирана санкции.

Первыми из сделки вышли США после прихода к власти Дональда Трампа, который восстановил санкции в отношении Ирана и западных компаний, торгующих с ним. После этого Иран объявил о частичной приостановке своего участия в сделке, а после убийства генерала Касема Сулеймани Тегеран объявил о полном выходе из соглашения. Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай настаивают на сохранении соглашения о ядерной программе.