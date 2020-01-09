Прокуратура Ливана запретила Карлосу Гону покидать страну

Генеральный прокурор Ливана Гасан Уейдат вынес решение о запрете на выезд из страны бывшего генерального директора концерна Renault-Nissan Карлоса Гона. Такое решение было принято после того как Гона допросили ливанские следователи.

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В четверг, 9 января, экс-глава концерна Renault-Nissan Карлос Гон был вызван на допрос следователями в Бейруте в рамках выданного Интерполом международного ордера на арест. Ордер был выдан Японией после бегства Гона из страны.

Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на судебные источники Ливана, следователи запросили у Японии материалы досье Карлоса Гона. Без предоставления этих материалов следователи отказываются продолжать допросы бывшего руководителя Renault-Nissan. В интервью местному телевидению Карлос Гон пообещал полностью сотрудничать с ливанским следствием.

Как передает национальное информационное агентство Ливана Ani, помимо вопросов в рамках ордера Интерпола, Карлос Гон был допрошен по поводу своего визита в Израиль в 2008 году. На пресс-конференции в среду, 8 января, Гон заявил журналистам, что совершил этот визит в качестве главы Renault для подписания контракта на дистрибуцию электрических автомобилей. Он также принес свои «извинения ливанскому народу»: по словам Гона, он не хотел оскорблять ливанцев, многие из которых считают Израиль свои врагом.