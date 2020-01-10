В Нигере при атаке на военный пост погибли 25 военных

«Поддержка французской авиации имела решающее значение в разгроме террористов, атаковавших в четверг военный пост в деревне Шинегодар, на западе Нигера», — заявил агентству France-Presse военный источник в Нигере.

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Министерство обороны Нигера сообщило, что военным удалось нейтрализовать 63 террористов, прибывших на базу на мотоциклах и машинах. Боевики открыли огонь, в результате чего были убиты 25 солдат и 6 получили ранения.

Отразить атаку нигерцам удалось с помощью «партнеров», в частности речь идет о французских и американских истребителях, а также беспилотных самолетах, которые используются в Сахеле в рамках операции «Бархан» по борьбе с джихадистами.

Это первая атака на пост Шинегодар, расположенный в 10 км от границы с Мали. Этот регион Тиллабери, граничащий также с Буркина-Фасо, регулярно подвергается атакам со стороны джихадистов. Здесь же 10 декабря более 70 солдат были убиты в нападении, за которую взяла на себя ответственность радикальная группировка «Исламское государство».

25 декабря 14 военнослужащих также были убиты в результате террористической атаки в коммуне Санам. Несмотря на присутствие 4500 французских военных, а также усиление армий Нигера, Буркина-Фасо и Мали, регион продолжает страдать от атак джихадистов. Франция и страны Сахеля готовятся выступить с призывом к международной солидарности в ходе саммита 13 января в городе По, посвященном борьбе с джихадистскими группировками.