Казахстан назвал основную версию крушения самолета Bek Air

Власти Казахстана считают обледенение основной версией крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил заместитель премьер-министра страны Роман Скляр. Ранее среди возможных причин катастрофы, в результате которой в конце декабря погибли 12 человек, называли неблагоприятные погодные условия и спутный след от другого самолета.

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Как отметил во время брифинга Роман Скляр, капитан воздушного судна принял решение обработать противообледенительной жидкостью только хвостовую часть самолета Fokker-100. «Крылья не обрабатывались», — подчеркнул заместитель премьер-министра.

Роман Скляр добавил, что расследование авиакатастрофы может затянуться и занять более года.

Ранее руководство авиакомпании Bek Air предположило, что самолет мог упасть из-за так называемого спутного следа. По версии перевозчика, из-за слишком короткого интервала между вылетами из аэропорта Алма-Аты Fokker-100 мог попасть в воздушные завихрения, образовавшиеся после взлета более крупного лайнера. Представители государственного предприятия «Казаэронавигация» назвали эту версию не соответствующей действительности.

Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря 2019 года. Сразу после взлета он потерял высоту, пробил бетонный забор и столкнулся с пустым двухэтажным домом. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 12 человек.