Пожарные под дождем и спасенные животные : фейки о пожарах в Австралии

Более миллиарда животных погибли в Австралии в результате лесных пожаров, начавшихся в сентябре 2019 года. Такие данные приводит профессор Крис Дикман университета Сиднея. За четыре месяца в стихии погибли 26 человек, 80 000 кв. км сгорели. Шокирующие снимки пожаров облетели весь мир, однако некоторые из этих иллюстраций оказались фейками. RFI собрала примеры ложных новостей о пожарах в Австралии.

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Обугленная карта Австралии

Изображение горящей Австралии, представленный как снимок NASA, вызвал массовую реакцию в социальных сетях. Поделилась этой фотографией и певица Рианна.

Однако, как позже выяснилось, она оказалась работой специалиста по фотографии Энтони Хирси. Он действительно воспользовался опубликованными на сайте американского ведомства данными о пожарах за последний месяц. Скомпоновав их, автор сделал графику, которая не отражала реальную ситуацию в Австралии. Сам Энтони Хирси написал в инстаграме, что фейк возник не из-за этой публикации, а из-за того, что другие люди поделились ее, указав, что она является фотографией NASA. Примечательно, что пост автора сейчас недоступен и указан в инстаграме, как фейковый.

Танцующие под дождем пожарные

Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация о том, что в Австралии пошел дождь. Интернет-пользователи массово публиковали вирусное видео с изображением танцующих под дождем австралийских пожарных. Примечательно, что в латиноамериканском секторе публикации появились 4 января, а в русскоязычном – двумя днями позже. Но на самом деле это видео появилось в интернете 25 ноября 2019 года. Опубликовало его на своей странице Facebook пожарная бригада города Леонгата.

Девочка с коалой и женщина, спасающая кенгуру

Еще одно видео, вырванное из контекста, стало в интернете вирусным. На кадрах видна женщина, обнимающая кенгуру. Многие пользователи социальных сетей поделились публикацией, добавив надпись «женщина спасает кенгуру». На самом деле выяснилось, что видеозапись сделала 1 января в заповеднике редактор журнала InStyle, которая таким образом хотела выразить поддержку в защиту кенгуру и призвала сделать пожертвования для их спасения.

Еще одна фейковая фотография облетела весь мир. На ней изображена девочка в противогазе, держащая в руках коалу. Снимок оказался фотомонтажом, сделанным пользователем инстаграма Thuie. Автор написала, что своей публикацией хотела привлечь внимание к проблеме. При этом пользователь просит при размещении иллюстрации указывать, что сделана она с помощью фотошопа.

В СМИ и социальных сетях можно прочесть множество трогательных историй о спасении коал и кенгуру, символов Австралии. Коала – одна из самых пострадавших особей. По предварительным данным, 30% популяции погибло в результате пожаров на материке.