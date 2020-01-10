«Самолет спроектирован клоунами»: сотрудники Boeing о самолете 737 MAX

Американская компания Boeing с целью обеспечить прозрачность обнародовала внутреннюю переписку своих сотрудников, которые выражали сомнения в надежности некоторых систем самолетов Boeing 737 MAX, выпущенных на рынок в 2016 году.

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«Этот самолет спроектирован клоунами под руководством обезьян», — цитирует агентство France-Presse выдержки из сообщений сотрудников компании. «Ты бы посадил свою семью на самолет, пилот которого тренировался на симуляторе Max?» — спросил один из сотрудников своего коллегу, на что тот ответил отказом. Внутрикорпоративная переписка свидетельствует также о попытках компании скрыть от Федерального авиационного управления, а также иностранных ведомств некоторые недоработки.

В прошлом году Boeing прекратил эксплуатацию модели 737 MAX после того, как 10 марта потерпел крушение самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. 29 октября 2018 году самолет аналогичной компании Lion Air разбился в Индонезии. Всего в двух трагедиях погибли 346 человек.

Руководство компании признало, что в обоих случаях перед крушением в работе самолета произошли сбои. После этого многие страны прекратили эксплуатацию Boeing 737 MAX. В конце декабря американская компания сообщила, что приостанавливает производство этой серии лайнеров. Позже стало известно, что руководитель Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку.

В прошлом году американская компания уступила французской Airbus место мирового лидера.