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Французские пожарные эксперты прибыли в Австралию

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Парижские пожарные, февраль 2019 г.
Парижские пожарные, февраль 2019 г. Philippe LOPEZ / AFP
RFI

Пятеро французских пожарных экспертов, командированных МВД, прибыли в Канберру, сообщает 9 января Franceinfo.

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Французские эксперты скромно отмечают, что надеются оказать «небольшую поддержку» своим австралийским коллегам. Они специализируются на борьбе с огнем с воздуха и на предупреждении пожаров.

Один из участников миссии, подполковник Николя Кост из французского департамента Гард — специалист по встречному огню. Это метод тушения лесных пожаров, при котором пущенный навстречу огонь сжигает все горючие материалы на пути основного пожара.

Руководитель французской миссии полковник Брюно Уллиак отмечает, что австралийские пожарные проделали громадную работу, но французским специалистам все же есть чем поделиться с ними в сфере стратегии борьбы с огнем. «В нашей команде есть люди, которые имеют большой опыт в тушении лесных пожаров, они с юга Франции и руководили масштабными операциями», — рассказывает Брюно Уллиак.

Еще сотня французских пожарных могут отправиться в Австралию в ближайшее время, если местные власти об этом попросят. Несколько дней назад президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Австралии «безотлагательную помощь» в борьбе с пожарами и для сохранения биологического разнообразия.

По последним данным, в результате масштабных лесных пожаров, которые начались в Австралии осенью, погибли 26 человек и более миллиарда животных.

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