Французские пожарные эксперты прибыли в Австралию

Пятеро французских пожарных экспертов, командированных МВД, прибыли в Канберру, сообщает 9 января Franceinfo.

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Французские эксперты скромно отмечают, что надеются оказать «небольшую поддержку» своим австралийским коллегам. Они специализируются на борьбе с огнем с воздуха и на предупреждении пожаров.

Один из участников миссии, подполковник Николя Кост из французского департамента Гард — специалист по встречному огню. Это метод тушения лесных пожаров, при котором пущенный навстречу огонь сжигает все горючие материалы на пути основного пожара.

Des pompiers français sont arrivés en Australie : "On vient pour voir comment on peut les aider"https://t.co/YzlLG7SrG9 pic.twitter.com/TIvVoUS4c6 — franceinfo (@franceinfo) 9 января 2020 г.

Руководитель французской миссии полковник Брюно Уллиак отмечает, что австралийские пожарные проделали громадную работу, но французским специалистам все же есть чем поделиться с ними в сфере стратегии борьбы с огнем. «В нашей команде есть люди, которые имеют большой опыт в тушении лесных пожаров, они с юга Франции и руководили масштабными операциями», — рассказывает Брюно Уллиак.

Еще сотня французских пожарных могут отправиться в Австралию в ближайшее время, если местные власти об этом попросят. Несколько дней назад президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Австралии «безотлагательную помощь» в борьбе с пожарами и для сохранения биологического разнообразия.

По последним данным, в результате масштабных лесных пожаров, которые начались в Австралии осенью, погибли 26 человек и более миллиарда животных.