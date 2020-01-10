Французский эксперт: пока невозможно утверждать, что Boeing-737 сбила иранская ракета

США, Канада и Великобритания уверены, что самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был уничтожен иранскими системами ПВО. Франция призывает к осторожности. RFI поговорила с экспертом по военным вопросам, бывшим главой французской военной миссии в ООН генералом Домиником Транко, который разъяснил французскую точку зрения.

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RFI: На каких данных основываются западные разведслужбы, утверждая, что именно ракета сбила самолет?

Доминик Транко: Сейчас циркулируют две информации. Американская разведслужба (при этом Дональд Трамп очень осторожен в своих высказываниях) говорит, что данные спутников позволили увидеть выстрел ракеты в момент, когда самолет был сбит. Кроме этого, сейчас в интернете циркулирует видео, на котором виден этот выстрел.

Что касается данных спутников наблюдения, то вероятно, что американцы не передают нам всех данных, часть из которых засекречена. Что же касается видео, то мне оно кажется подозрительным, поскольку авторы его не известны, как не известна и геолокация. Поэтому определить, что речь идеи именно о ракете, выпущенной во время пролета самолета, невозможно.

Поэтому сегодня утром министр иностранных дел Франции говорил о спекуляциях на этот счет.

Да, нужно быть очень осторожным. Пока не проведено настоящее расследование и не были расшифрованы записи черных ящиков, очень трудно что-либо утверждать. По поводу того, что говорят разведслужбы, меня удивляет одновременная осторожность американцев и уверенность Джастина Трюдо. Пока нет четких доказательств, слишком трудно что-либо утверждать.

Может ли ракета спровоцировать пожар на борту самолета, или же он должен быть полностью разрушен при взрыве?

Если это ракета, то она может не прямо попасть в самолет, а взорваться рядом. Обычно ракеты нацелены на горячие объекты, такие, например, как реакторы самолета. В этом случае ракета может взорваться рядом с двигателем и его поджечь. Такую гипотезу можно также рассматривать.

Возможно ли по снимкам со спутников наблюдения, которыми располагают западные разведслужбы, определить, чья это ракета?

Это возможно. Однако маловероятно, что эти снимки будут предоставлены на всеобщее обозрение.

Согласно данным Ирана, после начала пожара на борту самолет начал поворачивать в обратную сторону. Однако никаких переговоров в этот момент между пилотами и наземными диспетчерами не было. Это кажется странным. Готовы ли иранцы быть до конца честными в этом расследовании?

То, что самолет решил повернуть обратно, не предупредив диспетчеров, кажется нереальным. С другой стороны, иранцы, которые в начале были очень закрыты для дискуссий, теперь готовы принять у себя международное расследование и предоставить данные черных ящиков.

Если вспомнить об инциденте 1988 года, когда американцы сбили иранский самолет, то происходило то же самое. Вначале не было никакой транспарентности, но затем следствие стало более открытым, что позволило доказать ошибку.

Если основываться на канадской версии, то получается, что иранцы мобилизовали все свои ПВО, опасаясь ответа США на бомбардировки своих военных баз в Ираке?

Да, и это нормальная реакция. Когда вы проводите подобную атаку на американские интересы, нужно быть готовым к возможному ответу. Противовоздушная оборона должна находиться в состоянии полной боевой готовности, в особенности в районе столицы Ирана. Хотя сейчас ходят слухи о том, что иранские власти предупредили американцев о целях свих ракетных обстрелов – для того, чтобы со стороны военных США не было потерь.

Уже известно о том, что иранцы предупредили об обстреле Ирак. Еще один технический вопрос: если ракета была выпущена по самолету случайно, то как это могло произойти?

Процедура запуска ракет следующая: определяются авиационные коридоры для самолетов, которые распределяются на вражеские и дружеские. На радарах все гражданские самолеты отмечены специально. Поэтому возникает вопрос: почему гражданский самолет был определен как вражеская цель? Может, потому, что он поменял траекторию. Видя самолет, который находится в небе над столицей и на очень низкой высоте, вполне возможно, что у кого-то не выдержали нервы. Такую возможность надо тоже рассматривать. Именно поэтому я всегда говорю, что в случае подобных военных конфликтов нужно полностью закрывать зону для полетов гражданских самолетов.