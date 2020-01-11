Их и там нет: Путин заявил, что наемники в Ливии «не представляют интересов» РФ

В субботу, 11 января, Владимир Путин ответил на вопрос об участии российских наемников в боевых действиях в Ливии. Ответ был дан в Москве на пресс-конференции по итогам встречи президента России с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Реклама Читать далее

Если там «и есть российские граждане, то они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», — цитирует агентство РИА-Новости ответ Владимира Путина на вопрос о том, сколько российских наемников из ЧВК Вагнера действуют в Ливии.

В октябре британский таблоид Sun, со ссылкой на источники в британском правительстве, написал о том, что Россия направила для поддержки маршала Халифы Хафтара, командующего т.н. Ливийской национальной армией, несколько десятков спецназовцев и сотрудников Главного управления Генштаба. По этим же сведениям, Россия поставляет Хафтару тяжелые вооружения. По данным газеты, на востоке Ливии уже находятся российские противокорабельные крылатые ракеты «Калибр» и зенитно-ракетные комплексы С-300.

В сентябре, как подчеркивает РБК, информацию о российских наемниках в Ливии сообщало агентство Bloomberg, однако и МИД России, опровергал эти сведения. При этом, как сообщает При этом, как сообщает «Новая газета», в Ливийской национальной армии признавали, что «небольшое число россиян» помогает им с «обслуживанием оружия».

25 декабря президент Турции Эрдоган заявил, что в Ливии находятся «две тысячи» бойцов ЧВК Вагнера. Анкара поддерживает в Ливии признанное ООН правительство Национального согласия Файеза Сарраджа.

8 января на срвместной встрече Эрдоган с Путиным «выразили готовность» выступить посредниками в урегулировании ливийского конфликта, призвав все стороны прекратить боевые действия 12 января в полночь и сесть за стол переговоров.

Сегодня в Москве Ангела Меркель выразила надежду, что «усилия России и Турции» «по деэскалации» ливийского конфликта увенчаются успехом.

«Это может быть первым шагом» к тому, чтобы в скором времени провести в Берлине под эгидой ООН конференцию по мирному урегулированию в Ливии, подчеркнула Меркель. «Считаем своевременной инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии», — заявил в ответ Владимир Путин.

