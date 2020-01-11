По требованию Москвы Совбез ООН сократил доступ гуманитарной помощи в Сирию

Совет Безопасности ООН проголосовал в пятницу вечером, 10 января, за продление механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи на территорию Сирии. В последний день действия мандата Совбез согласовал компромиссное решение, которое позволит продлить полномочия миссии ООН, однако, по требованию Москвы, вдвое сократится число пограничных пунктов.

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Действующая резолюция была впервые принята Советом Безопасности в 2014 году. Она позволяла международным гуманитарным организациям под эгидой ООН пересекать четыре пограничных пункта на сирийской границе, чтобы доставлять гуманитарную помощь на неконтролируемые армией Башара Асада территории. Два транзитных пункта находились на турецкой границы, еще по одному переходу было со стороны Ирака и Иордании.

С 2014 года действие резолюции продлялось Советом Безопасности ежегодно. В декабре 2019 года Германия, Бельгия и Кувейт предложили продлить действие резолюции и оставить три пропускных пункта, так как иорданский в последнее время уже фактически не действовал. США настаивали на пяти коридорах. Но Москва наложила вето, потребовав оставить только турецкие пропускные пункты.

Перед угрозой полного прекращения доставки гумпомощи Бельгия и Германия внесли новую резолюцию, оставив только два гуманитарных коридора. Также по требованию Москвы новая резолюция будет действовать не год, как раньше, а только шесть месяцев. За резолюцию проголосовали 11 членов Совбеза ООН, воздержались Россия, Китай, США и Великобритания.

«Сирийцы будут умирать из-за этой резолюции», — заявила постпред США в ООН Келли Крафт. По данным гуманитарных организаций, около 1,3 миллиона сирийцев получало помощь через иракский пункт пропуска. «Впервые член Совета Безопасности решает политизировать гуманитарную помощь», — прокомментировала в свою очередь посол Великобритании в ООН Карен Пирс.

В российском МИД заявили, что Запада пытались использовать вопрос о трансграничной гуманитарной помощи не для поддержки нуждающихся, а для подрыва суверенитета сирийских властей, пишет РИА Новости. «Мы рады, что в итоге здравый смысл восторжествовал и мы приняли резолюцию, которая действительно важна для нуждающегося населения, в частности в Идлибе», — заявил постпред России в ООН Василий Небензя.